L'armée française doit-elle se désengager du Mali ?

Après l'accident qui a tué treize militaires français, le pays souhaite poursuivre le combat. En effet, le Mali est proche de la Libye, un pays plongé dans le chaos. Un éventuel départ ouvrira la porte à des éléments djihadistes, mais aussi à des trafics de drogue et d'êtres humains. Ainsi, les soldats au Mali comptent encore se battre pour notre sécurité. Si le pays reste au Mali, ce sera pour combien de temps ?