L'armée française en renfort autour de l'Ukraine

Ils sont au pied de l'avion, prêts à embarquer après de longues heures d'attente à passer le temps avec des sucreries et des appels aux proches ou à la famille. Ils étaient en alerte et n'auraient eu que quelques jours à peine pour se préparer. Il est difficile, même quand on est habitué, de partir loin de chez soi. De la base aérienne d'Istres, 250 hommes et femmes du 27ème bataillon des chasseurs alpins d'Annecy s'apprêtent à décoller, direction la Roumanie. Renforcer les troupes de l'Otan dans un pays transfrontalier de l'Ukraine, même si pour l'instant, pas question de poser le pied sur le sol ukrainien. Un peu plus tôt ce matin, à Miramas, des spécialistes des terrains montagneux chargeaient les caisses et préparaient leurs matériels. Et pour certains, c'est un premier départ. Eux, sont parmi les premiers à s'envoler. En tout, ce sont 500 soldats qui vont être déployés en Roumanie d'ici la fin de la semaine. TF1 | Reportage B. Guénais, P. Fontalba