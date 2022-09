L'armée ukrainienne reprend du terrain

Des militaires ukrainiens se filment, accueillis en héros. Ils sont acclamés par des habitants qui vivaient depuis des mois dans des zones occupées par les Russes. Kiev mène actuellement deux offensives. Une première au Sud vers Kherson et surtout une deuxième à l'Est de Kharkiv. Les lignes russes s'y sont complètement effondrées. Les Ukrainiens assurent avoir repris 8 000 kilomètres carré de terrain. Ce serait du jamais-vu depuis le début de la guerre. Les Russes sont partis. Une retraite a été transformée en déroute. En témoigne la montagne de matériels laissés sur place par les Russes. De nombreuses armes et des tas de munitions que les Ukrainiens vont vite utiliser. Bousculée, l'armée russe a lancé des représailles et annonce qu'elle va bombarder les villes libérées. Plusieurs centrales électriques ont déjà été touchées, plongeant des quartiers entiers dans l'obscurité. C'est un message envoyé aux Ukrainiens. Malgré leur victoire, la guerre n'est pas finie ni gagnée. TF1 | Reportage F. Litzler, A. Silberman