Larmor-Plage : un dernier hommage à Cédric de Pierrepont avec sa famille et ses proches

La petite église de Larmor-Plage, dans le Morbihan, accueillera dans l'après-midi du 15 mai 2019 le cercueil du soldat Cédric de Pierrepont. Il s'agira d'un hommage plus intime avec la famille et les proches du militaire. Certains habitants envisagent d'y passer un instant avant de laisser la famille se recueillir en toute tranquillité. Par ailleurs, un livre a été installé devant l'église pour recueillir les pensées et les messages de chacun.