Larousse 2023 : 150 nouveaux mots dans le dico

Les mots nouveaux sont là... en tout cas dans le Larousse. L'actualité avec le Covid a accéléré l'entrée de certains mots dans le dictionnaire comme "vaccinodrome". Et prenez bien soin à ne pas mettre d'accent circonflexe. On trouve aussi "passe vaccinal" (oui, avec un e) ou encore "Covid long" pour ceux qui ont souffert longtemps des symptômes de la Covid-19. On retrouve aussi d'autres mots qui désignent un fléau de la société. Parmi eux, la "grossophobie" : une discrimination vis-à-vis des personnes en surpoids, tout comme le "cyberharcèlement" qui désigne le harcèlement sur Internet et les réseaux sociaux. Il y a aussi des mots plus compliqués comme le "wokisme" qui est un courant de pensée qui défend la justice sociale et différentes causes sociales. Et puis il y a le "flow". Avoir du flow, c'est avoir du style, une sorte d'élégance. Et puis un autre mot est apparu : le kakapo. C'est le nom d'un perroquet de Nouvelle-Zélande. Vous pourrez découvrir tous les autres nouveaux mots du Larousse le 8 juin prochain. TF1| Reportage S. Hembert, T. Joire