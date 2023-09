L'arrêté insolite : soleil obligatoire !

Sur l’île d’Houat, l’arrêté surprenant est fièrement affiché sur un des volets de la mairie. Dans l’article un, il est prescrit : pour les 22, 23 et 24 septembre une absence totale d’humidité, une brise très légère, ainsi qu’un ensoleillement éclatant. Dans l’article deux, il est prescrit : une température de l’eau de 19 degrés. Si monsieur le maire a pris cette décision, c’est que son île s’apprête à accueillir pour la première fois un festival de 3 000 personnes. Tous les habitants des îles voisines sont conviés pour se rencontrer et faire la fête. Pourtant, habituellement, en septembre, il ne fait pas froid sur l’île. "Ce n’était pas nécessaire", dit un pécheur en riant. Et sur la terre ferme, cet arrêté ne laisse pas indifférents les îliens. "Moi, j’ai trouvé ça très amusant", affirme une femme. "Ça fait partie de l’humour", dit un autre habitant. Tous espèrent une météo ensoleillée, nécessaire pour accueillir les festivaliers en plein air. À Houat, 216 personnes vivent à l’année, près de la moitié seront bénévoles. L’arrêté municipal semble porter ses fruits. Les prévisions météo prévoient un soleil éclatant pendant l’événement. TF1 | Reportage L. Barbier, P. Lormant