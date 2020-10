L'arrivée des premiers cèpes en Dordogne

Depuis quelques jours, on trouve beaucoup de cèpes en Dordogne, un vrai bonheur pour les passionnés de ce champignon. Cependant, pour la deuxième année consécutive, les cèpes du Périgord ont un peu de retard. Ils étaient donc attendus avec grande impatience. Les quantités sont encore modestes, mais suffisantes pour ouvrir le premier marché à Saint-Saud-Lacoussière ce vendredi après-midi.