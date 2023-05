L'art de dresser les stars à quatre pattes

Vous l'avez peut-être vu dans "La Famille Bélier". Bonnie peut jouer la colère en un instant. C'est l'une des actrices de la drôle de troupe de Muriel Bec. Tous ces animaux acteurs apprennent le métier avec elle. Sa méthode : leur donner envie de travailler par le jeu, la patience et la récompense. Ce clic suffit à les guider. Muriel se définit comme une spécialiste de la mise en scène animalière. Elle prépare ses chiens pour exécuter des actions précises. Elle les choisit pour incarner certains rôles. Dans son domaine de seize hectares à Sury-aux-Bois (Loiret), une quarantaine d'espèces différentes cohabitent. Miracle, l'aigle royale ou encore ses deux panthères. Les félins sont sœurs, Muriel les a recueilli bébés. Pour qu'un animal devienne une star de cinéma, tout commence au berceau. Ce renardeau, par exemple, s'habitue aux bruits, aux odeurs et à la présence des hommes. Un lien de confiance s'établit entre Muriel et l'animal, y compris avec les plus impressionnants d'entre eux. TF1 | Reportage C. Madronet, P. Schély