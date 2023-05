L’art de la cascade

Cascadeurs, c'est d'abord un métier de précision. À 34 ans, Adrien Bour coordonne et réalise de nombreuses cascades. Sans le savoir, vous l'avez déjà vu dans le dernier "Mission impossible", "Taxi 5", ou encore dans "Balle Perdue 2". Le quotidien d'Adrien est spectaculaire. En arrivant au bureau le matin, il roule sur des camions. Et parfois, l'après-midi, il s'enflamme. Pour réaliser tout cela, son équipe adapte les véhicules, en fait des modèles uniques. Juste à côté, sur le circuit d'entraînement, une autre scène improbable. Alain Bour, cascadeur depuis 30 ans, est le père d'Adrien. Il s'échauffe en faisant un petit équilibre sur deux roues avec une voiture. À voir le père, on comprend un peu mieux le fils, la cascade en héritage. À eux deux, ils ont travaillé sur des centaines de films avec Bruce Willis, Robert De Niro, Matt Damon... mais jamais vous n'apercevez leurs visages. Enfin, presque jamais. Dans le film "Dunkerque", Adrien fait partie de ces soldats qui se jettent à l'eau. Très rare apparition pour ce cascadeur, qui par définition, préférera toujours rester dans l'ombre. TF1 | Reportage Q. Fichet, Q. Danjou