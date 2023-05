L'art de nous faire traverser les époques

Vous êtes au XVIIe siècle dans une rue commerçante. On y croise des porteurs d'eau ou de pierres. Un bond en arrière de 400 ans réalisé en 48 heures. Voici deux jours plus tôt la même rue : une artère encore fréquentée par des riverains un peu décontenancés par cette équipe de bricoleurs, armés de planches en bois, qui s'acharnent à tout masquer. Philippe Chiffre, chef décorateur, travaille pour le prochain film de Fred Cavayé avec Dany Boon et Jérôme Commandeur. Avant l'arrivée imminente des acteurs, tout doit être impeccable. Les anachronismes sont les premiers défis à relever. Le moindre digicode ou vitrine contemporaine doit disparaître. L'opération ne rassure pas forcément les voisins. Un propriétaire est sorti pour surveiller son mur. La décoration est un métier de débrouille, le mur sera épargné. Ailleurs, il faut gérer quelques imprévus. L'équipe n'a plus que 24 heures pour installer une quinzaine d'échoppes avec tous les accessoires. Il n'y a pas de panique pour autant. Tout est question d'organisation. TF1 | Reportage S. De Vaissière, X. Boucher, S. Souary