L’art de vivre à la provençale

Le matin, si vous cherchez Colette, vous la trouverez sur cet étendoir public à Lourmarin. Ces petits-enfants le savent bien. Olivier doit aider sa grand-mère avant de passer à table, et dans les règles de l'art. Le linge étendu fait partie du paysage dans le village. À l'heure où le linge sèche, on coupe le légume dans le village voisin. Sur les boulodromes de Saint-Saturnin-lès-Apt, Claude prépare une ratatouille pour tous ses amis. Au rythme des embrassades et des arrivées, il rajoute des légumes sur la plancha. Autour d'une grande table et ombragée, les vieux amis se retrouvent. Rien n'a changé depuis leur enfance. Le soleil est éclatant. À Lourmarin, pour se repérer dans le temps, on ne regarde pas sa montre, mais le thermomètre. Pendant que Raymond se repose, le village se vide et s'endort avec lui. Les boutiques affichent de drôles d'écriteaux : "retour de sieste 15 h". Comme chaque jour, le commerçant part s'allonger sous un olivier pour faire un pénéquet. TF1 | Reportage P. Géli, F. Miara, M. Jit