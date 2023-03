L'art des belles lettres

La calligraphie, c'est un peu un retour sur les bancs de l'école. Philippe enseigne l'art de la belle écriture au temps lointain du latin. Il n'est pas si facile de reproduire les gestes des anciens scribes, surtout pour une génération habituée à taper sur son clavier d'ordinateur. Ils sont amateurs, mais aussi designers et graphistes. La calligraphie est bel et bien une question de rythme. Un art de la forme qui rappelle celui du graffiti. Revenons à nos modèles d'écriture latine. En 2000 ans d'histoire, ils n'ont cessé d'évoluer avec un tournant au XVe siècle. Pour mieux comprendre, partons à Douai, au siège de l'Imprimerie nationale. Dans ses sous-sols, la collection exclusive des caractères de l'Imprimerie nationale, un patrimoine méconnu et pourtant capital. Près de 700 000 pièces classées monument historique. Cette collection compte 70 systèmes d'écriture. Il y a un usage plus commercial de la calligraphie. Philippe travaille avec les viticulteurs. Il planche sur les caractères d'une cuvée spéciale dénommée "Bonelli". Il fera plusieurs propositions, retravaillées sur l'ordinateur pour créer sa propre police de caractères. TF1 | Reportage C. Auberger, E. Boucher, M. Gatineau