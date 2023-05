L’art d’habiller les vedettes

Pour le moment, accessoires et tenues sont plutôt modernes, mais dans quelques instants, Alexandra Lamy va se transformer en institutrice de village de la fin du XIXe siècle. Voici la tenue du jour : une robe de chambre. Un vêtement fait sur mesure encore aux mains des couturières, dix jours avant le tournage. C'est dans cet atelier que Madeline Fontaine, créatrice de costumes, a pensé la tenue dans les moindres détails. Car au cinéma, la caméra voit tout. Tous les costumes des rôles principaux ont été confectionnés ici, essentiellement des costumes de paysans de la fin du XIXe siècle. Des recherches poussées ont été réalisées en amont. Pour autant, pas de modèles précis placardés au mur. L'équipe a trois semaines seulement pour finaliser le vestiaire. Direction l'atelier de teinture. C'est là que l'on discute avec passion et dans le détail des nuances de chaque couleur de vêtement. Les consignes données, Ludivine et Augustine lancent leurs marmites. C'est là que vont mijoter les tissus. Et si les principaux costumes sont fabriqués ici, Madeline Fontaine a d'autres ressources pour les rôles secondaires, et la figuration, les loueurs. TF1 | Reportage S. De Vaissière, J.Y. Mey