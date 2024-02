L'art du jambon de Bayonne

Lorsqu'il vient ici, même après quinze ans de métier, Cédric Bergez continue de s'émerveiller. Il a l'impression d'explorer un labyrinthe de gourmandise. Sur ces 45 000 jambons, 1 200 appartiennent à cet artisan charcutier. Il les confie aux bons soins des salaisonniers. Situé dans l'une des vallées les plus reculées du Pays basque, le séchoir des Aldudes (Pyrénées-Atlantiques) a la particularité de s'ouvrir et se fermer en fonction de la météo. L'un des secrets de fabrication de ces jambons, deux ans minimum d'affinage au service d'un produit dont la réputation n'est plus à faire. Avant le jambon de Bayonne, Cédric Bergez a en effet eu une première vie, rugbyman professionnel au sein notamment de l'Aviron bayonnais. À la fin de sa carrière sportive se pose la question de reprendre l'affaire familiale. Il relève le défi, et ouvre même deux nouvelles boutiques et un musée de jambon. Cédric Bergez s'aime dire que jambon de Bayonne et rugby vont ensemble. Les deux font en tout cas la synthèse de ce que le Pays basque offre de meilleur. TF1 | Reportage H. Villatte, E. Castaing