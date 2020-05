L'artichaut fait son retour sur les étals

Le camus, la variété d'artichaut de référence en Bretagne, a pu se développer sous les rayons du soleil et la récolte bat désormais son plein. Riche en goût et facile à cuisiner, ce légume fait son retour sur les étals pour la plus grande joie des consommateurs. À Pleumeur (Côte-d'Armor), Christophe Moal et son équipe en récoltent tous les matins sur un champ de sept hectares. La première vague durera jusqu'en juin, avant de reprendre en septembre.