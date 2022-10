L'artisan peut-il augmenter ses prix comme il l'entend ? Le 13H à vos côtés

Vu l'inflation galopante, les artisans ont tendance à changer leurs prix entre le devis et la facture. Cette pratique est totalement illégale, puisqu'ils doivent respecter le devis initial, sauf si une clause de révision figure sur ce dernier. Soyez vigilant, cette pratique est assez fréquente, car elle permet à l'ouvrier de faire évoluer ses prix entre le moment où il a rédigé le devis et les travaux finis. Il n'est pas non plus en mesure d'augmenter ses prix comme il l'entend. Il doit suivre l'évolution d'un indice national du bâtiment qui est calculé et publié par l'Insee. En résumé, il faut donc faire attention à la clause de révision. Et dans le cas où il n'y en a pas, l'artisan ne peut pas augmenter ses prix en prétextant l'inflation. Si l'artisan n'a pas respecté ses obligations en termes de prix, une mise en demeure par lettre recommandée peut être effectuée. Dans un second temps, le client peut faire appel à des médiateurs de la consommation et des conciliateurs de justice. T. COIFFIER