Las Vegas paralysée par une cyberattaque

Des machines à sous complètement hors service. "Je n'ai jamais vu ça, c'est fou. Elles sont toutes en panne". Des réceptions d'hôtel privées de système informatique et des clients forcés de patienter plusieurs heures pour avoir une chambre. Las Vegas sort tout juste d'une semaine de chaos après avoir essuyé une des pires cyberattaques de son histoire. La stratégie des pirates semble pourtant avoir été étonnement simple. Selon les premiers éléments de l'enquête, ils ont trouvé le nom d'un employé du groupe hôtelier MGM sur Internet et se sont fait passer pour lui au service informatique de l'entreprise, trop peu méfiant. En dix minutes à peine, ils ont pris le contrôle de tout ce que les hôtels comptaient d'électronique, depuis les salles de jeux, jusqu'aux cartes magnétiques des chambres, en passant par les distributeurs de billets et les ascenseurs. Les clients ont vite déserté les lieux. Le groupe MGM n'a pas révélé si les pirates avaient exigé une rançon avant de lancer leurs offensives. Mais la même semaine, le casino Caesars Palace a admis avoir versé treize millions d'euros à un groupe de cybercriminels. TF1 | Reportage M. Derrien