L'Ascension dans un petit coin de paradis

Prendre son petit-déjeuner les pieds dans le sable, voilà comment ses vacanciers profitent pleinement de leur séjour au Racou (Pyrénées-Orientales). "Croissant, café, le vent, le bonheur", confie une vacancière. Un lieu unique connu pour ses maisonnettes ensablées. Un couple de retraités a acheté cette maison de vacances, il y a 30 ans, au plus proche de l'eau. Un petit coin de paradis. "C'est un plaisir quotidien. C'est une coupure avec la civilisation. Nous sommes vraiment en contact avec la nature", affirme la dame. Des rayons de soleil sur les vagues et un temps doux, pas plus de 20 °C ce jeudi matin. Des conditions idéales pour une promenade. Des groupes d'amis sont venus de Montélimar pour se dégourdir les jambes entre mer et montagne. Mais il est un peu tôt pour se baigner. Pour d'autres, en revanche, le vent est l'occasion de sortir leurs planches à voile. Des vacances avant l'heure et ce n'est que le début. Le temps promet d'être radieux pendant toute la semaine. TF1 | Reportage A. Cazabonne, A. Delabre