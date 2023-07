L'aspartame classé "possiblement" cancérigène

Voilà plus de 40 ans qu'il remplace le sucre dans nos aliments. L'aspartame s'est aujourd'hui glissé un peu partout, mais savez-vous où ? On trouve de l'aspartame dans les sodas light, les yaourts, les céréales, les bonbons, les chewing-gums, et effectivement, dans certains médicaments, sous forme de sirop ou de pastilles. L'OMS vient donc de classer cet édulcorant comme cancérigène possible. Il s'agit d'une mesure de précaution, s'appuyant notamment sur une étude française. L'OMS se veut pourtant rassurante. Les preuves scientifiques d'aujourd'hui ne sont pas satisfaisantes pour revoir à la baisse les recommandations fixées il y a dix ans. Pour une personne de 70 kg, ne pas dépasser neuf à quatorze canettes par jour, un seuil très élevé. Parmi les consommateurs croisés ce vendredi matin, peu d'adeptes d'aspartame. On nous explique : "J'évite tout ce qui est light, zéro, etc. Je sais qu'il y a de l'aspartame dedans, donc j'évite vraiment". Seule certitude des experts de l'OMS, l'aspartame n'apporte aucun bénéfice pour la santé. TF1 | Reportage C. Bayle, O. Santicchi