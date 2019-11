L'association "Enfant, Animal, Nature" poursuit sa lutte contre le harcèlement scolaire

A Nozeroy, "Enfant, Animal, Nature" a créé un programme éducatif pour lutter contre le harcèlement scolaire. A travers des courts-métrages impliquant des animaux, l'association démontre aux élèves qu'un jeu anodin peut avoir de graves conséquences physiques et morales pour une victime. Les membres de l'association apprennent également aux enfants à se mettre à la place de l'autre, à résister à la pression d'un groupe et à alerter les adultes en cas de harcèlement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 07/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 7 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.