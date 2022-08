L'astucieux système d'irrigation des canaux de la Vésubie

C’est un petit canal d’irrigation centenaire, d’une grande utilité surtout en cette année de sécheresse. À Saint-Martin-Vésubie, une centaine d’habitants profitent de cette eau captée en amant dans la rivière pour arroser jardins et potagers tout l’été. Comme tous les adhérents de l’association du canal, Bernard ne paye pas le consommé, mais une cotisation annuelle proportionnelle à la surface de son terrain. Cela ne lui coûte que 40 euros par an et quelques jours de travail pour entretenir le vieil ouvrage. Le canal fonctionne de mai à septembre. Pour dériver l’eau, certains habitants utilisent toujours ces martellières. L’eau du canal pour l’arrosage permet de préserver l’eau potable du village. Pas question pour autant de la gaspiller, son utilisation est très réglementée. Grâce à l’eau du canal, Sarah a sauvé cette année la production de son verger. Quand cette eau si précieuse n’est pas utilisée pour arroser, à certaines heures de la journée, elle retourne tout simplement à la rivière. TF1 | Reportage V. Capus, D. Laborde