L'atelier tricot, un moment de convivialité

Tricoter est une activité que l'on peut pratiquer tout seul ou avec des associations. Un peu de technique, beaucoup de patience et des pelotes de laine colorées, c'est tout ce qui fait le bonheur des membres de l'association "le Sens du Partage". Pour ces retraitées de Saint-Jean-de-Védas, dans l'Hérault, l'évasion est à portée d'aiguilles. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.