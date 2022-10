L’atout senior en entreprise

Transmettre son savoir-faire aux plus jeunes. C'est ce qui a incité Jean-Marc Frère, 61 ans, à reprendre son travail après avoir pris sa retraite il y a deux ans. Aujourd'hui, il travaille deux jours par semaine à la confection de charpentes. Une passion pour Jean-Marc, une expérience précieuse pour son entreprise. Les seniors constituent également une main d’œuvre supplémentaire dans un secteur où les nouvelles recrues font défaut. L'entreprise Gayet, à Tinqueux (Marne), elle, emploie 250 salariés. Quarante d'entre eux sont en âge de partir à la retraite, comme Pascal Leveaux. Ce dernier a décidé de retarder son départ pour des raisons économiques. Mais employer des seniors représente aussi un risque pour les entreprises. En effet, l'éventuelle inaptitude d'un senior plane toujours, ce qui peut conduire à un licenciement. Or, ce cas représente un coût élevé. L'objectif est donc de garder les seniors en bonne santé. Pour cela, l'entreprise compte miser sur des postes aménagés et davantage robotisés. TF1 | Reportage C. Eckerlsey, V. Ruckly