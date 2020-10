L'attaque à Nice ravive l'émotion à Saint-Étienne-du-Rouvray

Le tragique événement à la basilique Notre-Dame de Nice réveille de mauvais souvenirs non seulement sur place mais aussi à Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime). En juillet 2016, le père Jacques Hamel avait été égorgé lors d'une prise d'otage. Avec l'annonce de l'attaque à Nice, les habitants ont l'impression de revivre l'émotion d'il y a quatre ans. Alors que ce drame avait fortement marqué les habitants de la banlieue industrielle de Rouen, toutes leurs pensées vont en direction des proches des victimes ainsi que des Niçois. Pour le père Hubert, successeur du père Jacques Hamel, l'attaque à Nice rouvre une blessure et rappelle un passé douloureux. Pour faire face à cette nouvelle tragédie, les habitants de Saint-Étienne-du-Rouvray pourront venir se recueillir tout au long de la journée. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 29/10/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 29 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.