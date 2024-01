L'auberge se donne en spectacle

Levez les yeux sur cette bergerie des Monts du Jura et son troupeau de brebis. Bienvenue dans une ferme où les comédiens sur scène sont agriculteurs en coulisses. Nous les avons suivis dès le lever de rideau. Dans la famille Rouph, comme au théâtre, chacun son rôle. Denis trait les brebis. Son père, Christian, les nourrit. Cécile, elle, ne joue pas la comédie, mais transforme le lait en fromage. Et Carmela, la mère, est aux fourneaux. Sans oublier ce que vous verrez rarement dans une ferme. Pour mettre le son et la lumière, il faut des spectateurs. À midi, ils viennent déguster les spécialités de la ferme, avec l'impression d'y être. C'est bien connu, avant le spectacle, il y a l'avant-première. Pendant ce temps, en coulisses, on se prépare à changer de costume. Même si le troupeau n'est jamais loin, avec leur troupe, ils oublient tout. C'est parti pour deux heures trente de portes qui claquent, de quiproquo, de fous rires jusqu'aux larmes. TF1 | Reportage G. Charnay, Q. Russell