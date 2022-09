L'aubergine, légume de la rentrée

L'aubergine est un légume-fruit qui fait partie de la famille des solanacées, comme la pomme de terre, les tomates et les piments. On trouve des traces de l'aubergine en Asie dès la préhistoire. Dans l'Hexagone, on a attendu le XIXème siècle pour la consommer, parce que jusque-là, on estimait qu'elle était toxique. En général, l'aubergine est de couleur noire. C'est la plus connue. Mais elle existe également en blanc, en vert, en jaune ou en violacé. Il est facile de faire ses aubergines. On commence par les semis. Pour cela, on a besoin d'un bac en polystyrène dans lequel on va mettre de la terre à semis. Au bout de cinq à six feuilles, on va pouvoir les repiquer dans des pots plus grands. Cinq semaines plus tard, on les plante en pleine terre. Pour l'aubergine, les conditions idéales de culture restent le bord de serre, presque à l'extérieur et à l'intérieur. En cause, le légume-fruit craint l'humidité. Il a besoin d'une température constante, à peu près de 20 °C pour pouvoir pousser et avoir de très bons rendements. TF1 | Reportage J. Denniel, T. Lagoutte