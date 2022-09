L’aubergiste de 27 ans redonne vie au village

C’est comme s’il avait toujours été là. Pourtant, Pierre Fenet a repris cette brasserie il y a seulement un mois. Le jeune de 27 ans a quitté la ville pour revenir dans son village natal, une évidence. Pour que ça marche, il n’hésite pas à donner de sa personne : restauration le midi, bar le soir, friterie le week-end. Il est à la fois cuisinier, serveur, et même animateur. Il a aménagé cette salle de jeux, un succès. Dans le village de 550 habitants, la reprise du bar n’est pas passée inaperçue. Le nouveau propriétaire apporte un second souffle. Tout le monde ici lui est reconnaissant, car les anciens gérants voulaient fermer la seule brasserie de la commune. Pour reprendre le commerce, il a investi 100 000 euros et emprunté de l’argent à la banque sans difficulté. Pierre a de l’ambition, il compte organiser régulièrement des concerts et accueillir des DJ dans sa brasserie. Il veut aussi attirer les habitants de tous les âges et faire vivre son village. TF1 | Reportage V. Lamhaut, G. Delobette