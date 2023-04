Laure Lavalette, députée RN du Var réagit au "Plan Eau"

Dans la matinée, des manifestants sont venus accueillir le président Emmanuel Macron dans les Hautes-Alpes. C'est la première fois que le chef de l'État se déplaçait depuis deux mois sur le terrain, dans un contexte tendu. Beaucoup de sécurité donc autour de ce déplacement. Pour Laure Lavalette, Emmanuel Macron est fidèle à lui-même. Même quand il se déplace, il se tient loin des Français. Le lien qui a pu exister a été complétement rompu par son utilisation du 49.3. Une utilisation brutale pour faire passer son projet de réforme des retraites. Il y avait les manifestants d'un côté, et le chef d'État de l'autre. Pour elle, c'est à l'image de la situation assez catastrophique du rapport qui est entretenu entre les Français et le président de la République. C'est ce jeudi que le chef de l'État annoncera son "Plan Eau". En tout, 50 mesures seront sur la table. Pour la députée RN, la première mesure serait de rénover les réseaux d'eau afin d'avoir un rendement meilleur. Elle pense que ce n'est pas aux Français qu'il faudrait demander une fois de plus de faire des efforts afin d'économiser l'eau, mais au gouvernement d'aider les communes à rénover leurs réseaux.