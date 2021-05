Laurent Gerra et Eddy Mitchell réunis pour un spectacle en ligne : on a assisté aux répétitions

Après une longue période d'absence, Eddy Mitchell et Laurent Gerra proposent un concert spectacle diffusé en direct sur Internet. "On sera à partir de 21 heures sur scène, ce qui nous est pas arrivé depuis longtemps. C'est une chose qui nous met en joie mais c'est vrai que dans ce contexte là, c'est plutôt sympa d'avoir des musiciens et un bar", explique Laurent Gerra. "Il fait mieux l'humoriste que moi. Mais je chante mieux que lui", ajoute Eddy Mitchell. Avec eux sur les planches du théâtre du Gymnase, il y aura neuf musiciens et l'humoriste Chicandier pour leur donner la réplique. Les deux artistes s'amusent ensemble à faire revivre les plus grands chanteurs français. Selon Laurent Gerra, il va pouvoir faire revenir des copains d'Eddy, notamment Serge Gainsbourg et Johnny Hallyday. Les spectateurs ayant acheté leurs places retrouveront les deux artistes ce jeudi soir sur leurs écrans.