Laurent Gerra fête ses 30 ans de carrière à l’Olympia

Laurent Gerra fête ses 30 ans de carrière à l'Olympia, et ce, jusqu'au 2 janvier. A L'Olympia, il est chez lui. Il y a joué 160 fois. "le rire est exutoire. On juge par la réaction du public. Ceux qui ont été là et qui ont été courageux de venir malgré la pandémie. Moi, ça me fait du bien donc j'imagine que ça leur fait du bien aussi", raconte-t-il avec le sourire. Ce natif de Bourg-en-Bresse aime avant tout rire, ses amis et manger. Il vient d'écrire un livre autour de ses souvenirs culinaires. Son humour reste basé sur l'actualité. "J'ai écrit beaucoup de nouvelles choses. Ça, ça a été surtout en fonction de l'actualité aussi de l'année", témoigne-t-il. Autre visage de l'artiste, l'imitation: Jean Ferrat, Yves Montand, Claude Nougaro, sans oublier Henri Salvador. Et après l'Olympia, il commencera 2022 à la salle Pleyel à Paris. TF1 | Reportage J. Chubilleau, S. Hernandez