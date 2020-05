Laurent Mariotte nous partage sa recette de tarte aux fraises

C'est la saison des fraises dans l'Hexagone. L'occasion pour Laurent Mariotte de nous concocter une tarte à base de ce fruit rouge. Comme ingrédients, on a besoin du sucre, de la crème, une goutte d'huile d'olive, quelques feuilles d'estragon ainsi que des fraises coupées en salade. Pour finir sur une note classique, Laurent Mariotte a utilisé comme base la pâte brisée maison, cuite sans garniture. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 30/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 30 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.