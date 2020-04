Laurent Russier : "il ne faudrait pas que le 11 mai devienne un nouveau 15 mars"

"En tant que maire, j'ai un devoir, c'est d'assurer la sécurité des enfants, de leur famille et des personnels enseignants", affirme Laurent Russier, maire PCF de Saint-Denis. Selon lui, le retour à l'école doit se faire d'une manière extrêmement progressive pour pouvoir réussir ce déconfinement. Ainsi, il ne donnera aucune autorisation si ce n'était pas le cas. Comment les communes se préparent-elles pour le 11 mai ? Faudra-t-il craindre une crise sociale à Saint-Denis après le déconfinement ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 28/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 28 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.