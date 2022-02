Laurine, artisan sellier à 19 ans

Laurine Habermacher a 19 ans. Son métier, c'est la sellerie et la tapisserie. Depuis trois mois, elle travaille à son compte, heureuse d'exercer sa passion dans un atelier qu'elle partage avec sa mère. "J'ai toujours vécu dans le tissu. Donc, je crois que c'est venu assez naturellement", confie-t-elle. Anne, sa maman, est couturière. Aujourd'hui, elle est très fière d'avoir transmis à sa fille son goût pour l'artisanat et la création. Après un passage chez les Compagnons du Devoir puis un CAP sellerie obtenu avec brio, Laurine a déjà un caret de commandes bien rempli. La jeune sellière se voit déjà confier de belles restaurations. Ce jour-là, elle a rendez-vous au casino de Fréjus. Il y a quelques mois, elle a refait à neuf le gainage qui entoure les machines à sous et les tables de jeux. Jackpot pour Laurine qui a gagné la confiance de ses clients malgré son jeune âge grâce à son savoir-faire. Ambitieuse, elle rêve aussi de concours. Pourquoi pas celui de Meilleur ouvrier de France dans quelques années ? TF1 | Reportage V. Capus, B. Taïb