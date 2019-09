L'automne approche progressivement

Le froid a surpris plusieurs régions ce matin du 6 septembre 2019. À Pontoise, dans l'Oise, la température au réveil n'a pas excédé les deux degrés. À Lille, dans le Nord, on peut voir le sourire malgré les huit degrés affichés au thermomètre. Les envies de cuisines, elles, ont aussitôt changé avec la saison. Purée de pommes de terre et poireaux pour les soupes seront au rendez-vous. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 06/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 6 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.