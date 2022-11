L'automne flamboyant au Québec

Dire que certains pensent que l'automne est une saison triste. Ici, c'est tout le contraire. À cette période de l'année, sillonner les routes de Québec, c'est l'assurance d'en prendre plein la vue. Pour apprécier le spectacle, Sébastien Provencher sera notre guide. C'est un pilote d'hydravion. L'appareil est capable de décoller depuis n'importe quel plan d'eau est sans doute le meilleur moyen pour observer les arbres et leurs couleurs. Le Québec est le paradis de l'hydravion. On y compte près de 500 000 lacs. Seul le sapin reste fidèle à sa couleur verte toute l'année. Les autres arbres semblent hésiter entre le jaune et l'orange. Puis il y en a un qui écrase presque tous les autres par sa beauté : l'érable, d'un rouge flamboyant. Pour observer les feuilles d'un peu plus près, nous avons rendez-vous en forêt. Le vélo volant, un engin peu conventionnel, permet d'explorer la canopée. À condition de ne pas avoir le vertige, la balade est reposante. L'occasion parfaite pour se poser la question : pourquoi les arbres changent-ils de couleur à l'automne ? TF1 | Reportage A. De Précigout, A. Ponsard