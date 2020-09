L'automne s'annonce déprimant

L'automne s'installe dans l'Hexagone. Par endroits, les paysages ont déjà pris une couleur orangée. Avec le contexte sanitaire et économique, cela n'arrange guère le moral de beaucoup de gens. Pour d'autres par contre, l'arrivée de la grisaille n'a pas eu raison de leur tranquillité. Malgré la météo qui change, certains ont leur secret pour garder le sourire à tout prix.