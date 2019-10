L'automne s'installe sur le marché de Metz

Sur le marché de Metz, le sourire n'a pas disparu malgré le ciel gris. Les habitants ont choisi de se réchauffer en misant sur de bons petits plats mijotés. Sur les étals, les légumes de saison donnent des couleurs différentes au marché et d'autres envies aux habitués. Entre la choucroute, les gratins et les soupes automnales, même les habitudes chez le boucher ont changé. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 16/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 16 octobre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.