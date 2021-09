L’automne s’installe sur les marchés

Le léger changement de couleur des feuilles ne trompe pas, l’automne est bien là. Ce mardi matin, le thermomètre affiche onze degrés. Les stars du marché de Thury-Harcourt (Calvados) sont les légumes. "On sent qu’on arrive à l’arrière-saison. Sur les étals, il n’y a plus de fraises ni de cerises, alors bon… c’est l’automne", affirme un client. Si certains osent encore les vêtements d’été, la vérité se trouve souvent dans le panier : du Livarot et du Pont-l’Evêque, pour cette dame. Sur les étals, l’été est bien terminé. Pour Corinne, commerçante, l’arrivage de poissons du jour sent déjà la fin d’année. À quelques mètres de là, le vert et l’orange dominent. Christine, elle, ne vend que des légumes de saison. Poireaux, navets, choux d’hiver… les plats chauds sont de retour pour se faire plaisir et faire le plein d’énergie. À l’unanimité, le menu de ce midi semble déjà tout trouvé : la soupe.