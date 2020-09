L'automne s'invite sur les étals des marchés

À Courseulles-sur-Mer (Calvados), les Normands ont sorti les pulls même si le soleil brille. Poireaux, courges, carottes... les produits d'automne sont déjà sur les étals des marchés. De leur côté, les commerçants constatent les changements de consommation. Finies les salades d'été, les habitués du marché achètent des produits destinés aux potages et autres plats plus riches. De quoi se tenir chaud, car la température ne dépassera pas les quinze degrés en fin de semaine.