L'autopartage facilite les déplacements dans les campagnes

Les transports en commun se font rares ou sont inexistants en zones rurales. Pour y remédier, de plus en plus de communes mettent à la disposition des habitants l'autopartage avec des chauffeurs bénévoles. Dans la Sarthe, ces voitures électriques permettent aux usagers de se déplacer facilement, notamment pour faire leurs courses ou pour se rendre à des rendez-vous médicaux. En deux ans, dix communes autour du Mans ont adopté le même dispositif.