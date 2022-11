L'autoroute sans barrières de péage

Plus besoin de s'arrêter. Les automobilistes circulent désormais à vitesse autorisée sur l'A79. Aucune barrière sur ce tronçon qui traverse d'Est en Ouest le département de l'Allier. Mais ce vendredi matin, les automobilistes n'avaient pas vraiment idée du fonctionnement. Pourtant, le principe est simple et le but est de limiter les embouteillages lors des grands départs en vacances. Si vous n'avez pas de badge, la solution est d'enregistrer une fois pour toutes ses plaques d'immatriculation et ses coordonnées bancaires sur le site autoroutier. Le système existe depuis longtemps à l'étranger et séduit particulièrement les routiers. Il existe seize bornes où vous pouvez payer sans contact ou même avec des pièces. Les 88 km d'autoroute coûtent au maximum cinq euros. Mais attention, les automobilistes disposent de seulement 72 heures pour régler leur trajet. Le système flux libre sera installé d'ici 2024 sur l'A13, l'autoroute de Normandie ainsi qu'entre Cahors (Lot) et Toulouse (Haute-Garonne). TF1 | Reportage N. Chiesa, P. Delannes