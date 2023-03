L'autre Mont Saint-Michel

Le plus célèbre des monts se trouve aussi à Saint-Jean-Saverne, en Alsace. On était un peu sceptique. Nous avons grandi sans savoir qu'il y avait un deuxième Mont-Saint-Michel, dans l'Hexagone, sous notre nez. "Les traces de présence humaine sur le site sont très très anciennes, plus de 10 000 ans", rapporte Jean Goetz, maire de la ville. Après un panorama unique et 430 mètres d'ascension, au sommet, oubliez l'abbaye monumentale du mont normand, l'alsacien est plus minimaliste, une petite chapelle du XVIème siècle. Une halte bienvenue pour les marcheurs. Quiétude, recueillement, jusqu'à ce qu'un bruit nous intrigue, à quelques mètres. Il vient d'un chalet. Il s'agit d'un refuge qui renferme beaucoup de légendes. La plus célèbre se trouve sur un flanc du mont. La plus célèbre se trouve sur un flanc du mont, dans un endroit caché. Il faut longer une longue paroi de grès des Vosges du Nord, rouge, pour atteindre la Grotte des fées, habitée jusqu'au XIXème siècle par un ermite, connu pour ce trou, apparemment magique. Dans cette grotte, il y a 1 000 ans, un comte décida de punir sa femme en l'enfermant vivante dans un sarcophage. Ce qu'il lui reprochait, c'est d'être une sorcière. Ici, se trouvait une école de sorcières. Quelques-unes de ses élèves semblent être restées. Elles veillent sur le Mont-Saint-Michel. TF1 | Reportage Q. Fichet, V. Abellaneda