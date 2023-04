Lavage de vitres : il est LE roi de la raclette

Sébastien Loeb, neuf titres mondiaux, Teddy Riner, dix titres mondiaux... et Franck Lauret, treize titres mondiaux. Le champion nettoie ces trois vitres en à peine plus de dix secondes, et ceci n’est qu’un échauffement. De quoi faire rêver les adeptes du ménage vite fait bien fait. Lors des Championnats de France de vitesse de lavage de vitres, Franck affronte pour la première fois son fils. Bon joueur, il lui a prodigué quelques conseils. Valentin Laurent est le premier à se lancer. Sous les yeux de son père et concurrent, le jeune homme est satisfait de sa prestation. Dans cette discipline, pour être le meilleur, il faut de la rapidité et de la dextérité. Les concurrents n’ont pas droit à l’erreur. Quelques minutes plus tard, c’est au tour de Franck de se présenter devant les vitres. Le public est conquis. Les juges aussi semblent avoir fait leur choix. Une fois la compétition terminée, les résultats sont annoncés. Franck remporte un nouveau titre. Autre source de fierté pour lui : Valentin termine sur le podium. Prochaine compétition pour ce dernier au mois de septembre. Et cette fois, le jeune homme ira pour gagner. TF1 | Reportage T. Misrachi, D. Salomon, N. Bergaud