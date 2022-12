L'autre succès des Bleus

Tous aux couleurs des Bleus, du matin jusqu'au soir. Ici, vous pouvez choisir de vous réveiller dans cette couette. Après vous être savonné, vous arborez le coq français sur votre peignoir. Et même le petit dernier sera biberonné aux couleurs nationales. Les Français se préparent pour le grand soir. "On en a un chacun. On est quatre à la maison, on a quatre maillots", lance une cliente. Dans un magasin de sport, les ventes de maillots sont multipliées par dix depuis le week-end dernier. "Le vrai produit phare, ça va être celui-ci, le maillot de l'Équipe de France officiel avec les deux étoiles et peut-être bientôt la troisième", explique Hugo Pertuisot, manager de rayon. Et on s'attend déjà à une avalanche de commandes si la France se qualifie en finale. "On a refait une commande de maillots, on a plein de maillots qui arrivent". Plus étonnant, le célèbre jeu de cartes UNO a aussi fait un retour en grâce. Depuis que les Bleus en ont fait leur jeu favori, les ventes ont augmenté de 7%. Et ce n'est pas le seul jeu à bénéficier de l'effet Bleus. Plus 50% pour ce coffret à l'effigie des joueurs, mais aussi à l'album de vignettes. De quoi donner des idées à l'approche des fêtes. TF1 | Reportage E. Spertino, I. Rachati, R. Roiné