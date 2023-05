L'autre trésor de Chantilly

Chantilly est bien plus qu'un château. Dans cette demeure où vécurent les plus célèbres dynasties princières françaises, l'une des bibliothèques les plus riches du pays. À l'intérieur, 60 000 ouvrages que l'on doit à un collectionneur hors pair, le duc d'Aumale, le dernier propriétaire des lieux. Depuis son époque, à la fin du XIXe siècle, rien n'a changé. "C'était une condition de sa donation que de ne pas toucher à la présentation des ouvrages", explique Marie-Pierre Brion, conservatrice à la bibliothèque de Chantilly. Le duc d'Aumale vivait au milieu de ces merveilles. Il avait tant de livres qu'il fit construire une deuxième bibliothèque en lieu et place d'un ancien théâtre. Impossible de quitter ces lieux sans jeter au moins un œil sur la Joconde de Chantilly, Les Très Riches Heures du duc de Berry. En 2025, il sortira exceptionnellement de sa réserve pour être exposé, au château bien sûr. Car toutes les œuvres léguées par le duc d'Aumale ont interdiction formelle de quitter leur écrin. TF1 | Reportage C. Auberger, F. Le Goïc