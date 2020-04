L'Autriche assouplit les règles du confinement

En Autriche, où le nombre de contaminations est en baisse constante, le gouvernement a lancé son plan de déconfinement. Les règles de distanciation et le port du masque partout sont de rigueur. Ce 14 avril, certains magasins ont pu rouvrir leurs portes, mais sous conditions. Les écoles restent cependant fermées et les événements publics sont interdits jusqu'à la fin du mois de juin. Un déconfinement qui n'est pas vraiment rassurant pour tout le monde. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 14/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 14 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.