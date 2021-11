L’Autriche, premier pays d’Europe à se reconfiner

Si les rues de Vienne ne sont pas totalement vides, le confinement a pourtant bien commencé dans toute l’Autriche. À l’approche des fêtes de fin d’année, la capitale a perdu de sa magie. Son marché de Noël si apprécié n’est plus qu’un alignement de cabanes sans vie. Les terrasses des cafés, des bars et des restaurants ont fermé, tout comme les commerces non essentiels. Le confinement autrichien n’empêche pas les habitants de sortir. Les enfants continuent d’aller à l’école, mais avec toutes ces fermetures, ce sont tous leurs loisirs qui ont été limités pour au moins trois semaines. Alors ce week-end, ils sont nombreux à avoir partagé un dernier moment de convivialité. Jusqu’à minuit, la veille, les terrasses sont restées ouvertes. Beaucoup de restaurateurs craignent que la vente à emporter ne leur suffise pas. Ils sont pessimistes sur cette fin d’année. Le gouvernement autrichien prévient : si le taux de vaccination n’augmente pas, le confinement pourrait encore se prolonger. À savoir que deux millions d’Autrichiens n’ont toujours pas reçu une première injection. TF1 | Reportage I. Bornacin, C. Souari, Q. Trigodet