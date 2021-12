L'Auvergne grelotte pour le solstice d'hiver

Ce n'est pas grand-chose et pourtant le givre offre certaines images à vous faire oublier le froid qu'il fait. Ce mardi matin, direction un quartier de Clermont-Ferrand bien nommé : Place de la Glacière. Toujours est-il que la température est de -5°C. Forcément, derrière les étals, le temps n'est pas vraiment à l'euphorie. Pour la quatrième journée consécutive, les températures sont négatives à Clermont-Ferrand. Bonnet, gant et gros manteau sont de rigueur, mais ça ne semble pas décourager les plus gourmands. De son côté, Maxence, le postier, n'a pas vraiment le temps de flâner. Avec -4°C à 11 heures du matin, il ne reste qu'une seule solution : aller plus vite pour se réchauffer. Afin de trouver un peu de réconfort, il suffit de faire cinq kilomètres en direction des hauteurs pour se retrouver au-dessus des nuages, au soleil. Les Auvergnats vivront exactement la même journée demain avec des températures bien en dessous de zéro au petit matin. TF1 | Reportage G. Frixon, T. Gathy