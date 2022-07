Lavande, c'est la saison des moissons

L'or bleu du plateau de Valensole est prêt à être récolté. Le grand ballet a commencé dans les champs de lavandins, avec quinze jours d'avance cette année. "La floraison dure environ trois semaines, et là on voit qu'elle est mure parce qu'on a 50% des bourgeons qui ont fleuri", explique Guillaume Fayet, lavandiculteur. Il coupe et récolte jour et nuit. Pas de temps à perdre, on ne fait pas attendre la lavande. La moisson part directement à la distillerie, qui tourne déjà à plein régime. Une vapeur d'eau va traverser sept tonnes de lavande et libérer les arômes. Refroidie, la lavande ressort sous forme liquide. L'essence est en surface de l'eau. Pour obtenir cette huile, d'autres utilisent une technique plus traditionnelle. Toujours avec de la vapeur d'eau, elle est chauffée par de la paille de lavande. L'odeur embaume le village de Valensole et rappelle des souvenirs aux visiteurs. L'huile essentielle de lavande aurait des vertus apaisantes. Un sentiment de bien-être devant le spectacle de ces étendues mauves, symbole de la Provence. TF1 | Reportage C. Gerbelot, H.P. Amar