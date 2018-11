Lavaur : les élèves partent à la chasse au gaspillage alimentaire !

Chaque année, des tonnes de produits alimentaires sont jetées à la poubelle. Pour y remédier, les enfants de l'école élémentaire se sont lancés dans la chasse au gaspillage. Les commandes ont diminué et les menus ont été retravaillés. La meilleure façon de faire apprécier la nourriture aux petits est de cuisiner des plats maisons à base de produits locaux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.